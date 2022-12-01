الولايات المتحدة تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بحزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الخميس، عقوبات إضافية مرتبطة بجماعة “حزب الله”.

وأشارت الخزانة إلى أن العقوبات استهدفت شخصين وشركتين في لبنان قدموا خدمات مالية لحزب الله.

وكانت فرضت وزارة الخزانة الأميركية، سابقاً، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.

وبحسب موقع وزارة الخزانة، تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة أفراداً مرتبطين بميليشيا حزب الله اللبنانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

واستهدفت العقوبات أيضاً عدداً من شركات الشحن والشركات النفطية.

وقالت الخزانة الأميركية إن العقوبات التي فرضت بموجب لوائح عقابية تهدف إلى مكافحة الإرهاب العالمي، تستهدف أيضا عدداً من السفن.