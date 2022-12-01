الخميس 7 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 1 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الولايات المتحدة تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بحزب الله

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 1 - ديسمبر - 2022 10:23 مساءً
وزارة الخزانة الأميركية

وزارة الخزانة الأميركية

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الخميس، عقوبات إضافية مرتبطة بجماعة “حزب الله”.

وأشارت الخزانة  إلى أن العقوبات استهدفت شخصين وشركتين في لبنان قدموا خدمات مالية لحزب الله.

وكانت فرضت وزارة الخزانة الأميركية، سابقاً، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.

وبحسب موقع وزارة الخزانة، تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة أفراداً مرتبطين بميليشيا حزب الله اللبنانية وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

واستهدفت العقوبات أيضاً عدداً من شركات الشحن والشركات النفطية.

وقالت الخزانة الأميركية إن العقوبات التي فرضت بموجب لوائح عقابية تهدف إلى مكافحة الإرهاب العالمي، تستهدف أيضا عدداً من السفن.

    المزيد من أخبار العالم

    فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلينسكي: لن نتوقف ما لم نسترجع جميع الأسرى
    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بايدن: مستعد للتحدث مع بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا
    الأسهم الأوروبية
    الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كأس العالم قطر ٢٢
    فيديو مؤثر.. مدرب البرازيل يذرف الدموع بسبب موقف حصل مع عائلته في قطر!
    وفاة والد المودع وليد الحجار
    بعد توقيف ابنه... وفاة والد المودع وليد الحجار
    كريستيانو رونالدو
    بصفقة خيالية.. كريستيانو رونالدو يوافق على عرض النصر السعودي