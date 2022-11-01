الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال

فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال، مستهدفة أعضاء في التنظيم وآخرين تتهمهم بالتورط في “شبكة إرهابية لتهريب الأسلحة” في شرق أفريقيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العديد من المستهدفين في عقوبات اليوم باعوا أسلحة لحركة الشباب أو كانوا أعضاء نشطين فيها.

وأعلنت الحركة الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن انفجار سيارتين ملغومتين أمام وزارة التعليم في العاصمة الصومالية مقديشو السبت، مما أسفر عن مقتل 120 شخصا على الأقل في أدمى تفجيرات منذ انفجار شاحنة ملغومة أسفر عن مقتل أكثر من 500 في نفس المكان قبل خمس سنوات.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة للصحفيين إن تحرك الثلاثاء يأتي في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لزيادة التركيز على فضح وتعطيل شبكات تمويل الإرهاب في أفريقيا.

ومع أن تحرك اليوم هو الأول من جانب وزارة الخزانة لاستهداف تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال، قال المسؤول إنه من المتوقع اتخاذ إجراءات إضافية في الأسابيع والأشهر المقبلة مع سعى الولايات المتحدة لكشف تمويل الإرهاب في أفريقيا وتعطيله.

وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال باعتباره تنظيما إرهابيا عالميا عام 2018.

وقالت وزارة الخزانة إن تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال “يعمل بشكل عام مع منظمات إرهابية أخرى” مثل حركة الشباب والقراصنة الصوماليين وجماعات تهريب.