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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركتين إيرانيتين

منذ 3 دقائق
وزارة الخزانة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، على شركتين تملكان سفينة شحنت سلعا إيرانية تزيد قيمتها على 100 مليون دولار إلى شركات في الصين نيابة عن وزارة الدفاع الإيرانية.

وكانت قالت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، إن واشنطن وبريطانيا فرضتا عقوبات على نائب قائد فيلق القدس الإيراني محمد رضا فلاح زاده وعضو بجماعة الحوثي اليمنية.

وأضافت الخزانة الأميركية في بيان أن البلدين فرضا عقوبات أيضا على مالك ومشغل سفينة تستخدم في شحن السلع الإيرانية وبيعها لدعم الحوثيين وفيلق القدس الإيراني.

وأوضحت الخزانة أن فلاح زاده خدم “كضابط في الحرس الثوري الإيراني في سوريا خلال الحرب الأهلية السورية وشارك خلالها في القتال في حلب، والذي تسبب في دمار هائل وخسائر في صفوف المدنيين”.

كما شغل فلاح زاده سابقا منصب رئيس شركة تابعة لتكتل بناء على صلة بالحرس الثوري الإيراني يدير مشاريع تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.

بالتزامن مع ذلك، أظهرت مذكرة حكومية اليوم الثلاثاء أن بريطانيا أضافت خمسة تصنيفات جديدة بموجب نظام العقوبات على إيران وواحدا بموجب نظام العقوبات على اليمن.

    المصدر :
  • رويترز

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