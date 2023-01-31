الثلاثاء 9 رجب 1444 ﻫ - 31 يناير 2023 |
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الولايات المتحدة تفرض قيوداً جديدة على 7 كيانات إيرانية

منذ ساعة واحدة
اميركا وايران

العقوبات الأمريكية على إيران مستمرة

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فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء قيوداً جديدة على الصادرات إلى 7 كيانات إيرانية.

وأوضحت وزارة التجارة الأميركية في بيان أنها أضافت هذه الكيانات إلى قائمة الحظر التجاري الأميركية بسبب مساعدتها للجيش الروسي في إنتاج الطائرات المسيرة.

وبحسب بيان الوزارة، تضمنت القائمة، بشكل خاص، العديد من شركات صناعة الطيران وكذلك القوات الجوية التابعة للحرس الثوري.

وأضاف البيان: “تم تحديد هذه الكيانات السبع.. من قبل الحكومة الأميركية على أنها تصرفت ضد مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وساعدت القوات المسلحة الروسية ومجمعها الصناعي العسكري”.

وبحسب البيان، فإن الدخول في القائمة السوداء يعني تفعيل إجراءات مراقبة الصادرات ضد هذه الكيانات.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في السابق عقوبات على شركات وأشخاص اتهمتهم بإنتاج أو نقل طائرات إيرانية مسيرة استخدمتها روسيا لمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وأقرت إيران بإرسال طائرات مسيرة لروسيا، لكنها قالت إنها أرسلتها قبل بدء العملية الروسية في فبراير الماضي.

من جهتها نفت موسكو استخدام قواتها لطائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا.

ويشير مسؤولو أوكرانيون وأميركيون إلى أن طهران تستعد أيضا لتزويد روسيا بصواريخ باليستية.

    المصدر :
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