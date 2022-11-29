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الولايات المتحدة تقدم 53 مليون دولار لشراء معدات لشبكة الكهرباء الأوكرانية

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2022 6:21 مساءً
علما الولايات المتحدة وأوكرانيا

علما الولايات المتحدة وأوكرانيا

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بعد القصف الروسي الذي استهدف البنى التحتية في أوكرانيا، أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء تقديم 53 مليون دولار لدعم شراء معدات لشبكة الكهرباء الأوكرانية لمساعدة كييف في محاربة الهجمات الروسية التي تستهدف بنيتها التحتية للطاقة التي تحرم الملايين من الإضاءة والتدفئة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان “سيتم تسليم هذه المعدات سريعا إلى أوكرانيا على أساس طارئ لمساعدة الأوكرانيين على المثابرة خلال فصل الشتاء”، مضيفة أن الحزمة ستتضمن محولات توزيع وقواطع دوائر ومانعات الصواعق من بين معدات أخرى.

وتشن روسيا هجمات ضخمة على البنية التحتية للكهرباء والتدفئة في أوكرانيا أسبوعيا تقريبا منذ أكتوبر تشرين الأول، وتقول كييف وحلفاؤها إنها حملة متعمدة لإلحاق الضرر بالمدنيين، وهي جريمة حرب.

    المصدر :
  • رويترز

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