الولايات المتحدة.. تقييد دخول المسافرين من 8 دول أفريقية جراء سلالة “كورونا” الجديدة

بعدما أدى انتشار خبر ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا، في جنوب إفريقيا، قلقاً وهلعاً في دول العالم، أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن سيقيد السفر إلى الولايات المتحدة من ثماني دول في الجنوب الأفريقي بسبب سلالة كوفيد-19 الجديدة التي ظهرت في جنوب أفريقيا.

وأعلن المسؤول أن القيود ستسري على جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزامبيق ومالاوي وأنها “ستُطبق انطلاقا من زيادة في الحذر في ضوء تفشي السلالة الجديدة من كوفيد-19 في الجنوب الأفريقي”.

وأوضح المسؤول أن هذه السياسة لا تحظر الرحلات الخاصة بالمواطنين الأميركيين وأصحاب الإقامة الدائمة. يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد رفعت قيود السفر المفروضة على جنوب أفريقيا أخيرا في الثامن من تشرين الثاني.