الولايات المتحدة تنفذ ضربات على مواقع مرتبطة بإيران في سوريا

شنت الولايات المتحدة غارات استهدفت موقعين مرتبطين بإيران في سوريا الأحد، ردا على هجمات طالت جنودا أميركيين، وفق ما أفاد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

وقال أوستن في بيان: “نفذت القوات العسكرية الأميركية ضربات دقيقة اليوم استهدفت منشآت في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة بإيران، في رد على الهجمات المستمرة ضد جنود أميركيين في العراق وسوريا”، وفقما نقلت “فرانس برس”.

ووفق البيان فإن الضربات طالت منشأة تدريب ومنزلا بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين، على التوالي.

وأضاف البيان أنه “ليس لدى الرئيس أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأميركيين، وقد وجه التحرك اليوم لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها”.

وكانت “رويترز” قد نقلت عن مسؤول أميركي قوله إن أحد الهدفين المستهدفين كان منشأة لتخزين الأسلحة، بينما كان الهدف الآخر منشأة “قيادة وتحكم”.

وأوضح المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه أن الولايات المتحدة تجري مراجعة لمعرفة ما إذا كانت الضربتان تسببتا في مقتل أو إصابة أي فرد من الجماعات المتحالفة مع إيران.