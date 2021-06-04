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الولايات المتحدة توفر لقاحات كورونا للهند

4 - يونيو - 2021
كورونا في الهند

كورونا في الهند

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أكد الولايات المتحدة الأميركية للهند أنها ستوفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لها كجزء من خطة التوزيع العالمية، وذلك بحسب مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي .

وذكر المكتب أن مودي تحدث مع نائبة الرئيس جو بايدن، كامالا هاريس التي أبلغته بخطط الولايات المتحدة لمشاركة اللقاحات، مبينا أن الجانبين ناقشا الجهود الجارية لتعزيز سلسلة التوريد الصحي بين الولايات المتحدة والهند، بما في ذلك في مجال تصنيع اللقاحات.

هذا وأعلنت إدارة بايدن أنها ستشارك 25 مليون جرعة من لقاحات كورونا مع 19 دولة، وسيتم تقاسم ما يقرب من 19 مليون من هذه الجرعات من خلال مبادرة Covax، وحوالي 6 ملايين جرعة سيتم تقديمها لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي و7 ملايين لجنوب وجنوب شرق آسيا و5 ملايين لإفريقيا.

على أن يتم تقاسم الجرعات المتبقية، التي يزيد عددها قليلا عن 6 ملايين، بشكل مباشر مع البلدان التي تعاني من طفرات حادة والدول المجاورة، بما في ذلك كندا والمكسيك والهند وكوريا الجنوبية.

وقد أبلغت الهند عن تسجيل 2713 حالة وفاة و132364 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة المنتهية صباح اليوم الجمعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 28.5 مليون وإجمالي حالات الوفاة إلى 340702، وفقا لبيانات وزارة الصحة، وذلك بحسب صحيفة “الإندبندنت”.

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