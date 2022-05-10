الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات لسوريا بنحو 800 مليون دولار

أعلنت الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء عن أكبر مبلغ على الإطلاق للمساعدات الإنسانية لسوريا بنحو 800 مليون دولار.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الثلاثاء، خلال حديثها في مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا، أن الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 800 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الجديدة للشعب السوري لمواصلة مساعدة المتضررين من الحرب السورية.

وقالت غرينفيلد، في مقابلة مع “CNN”، إن “هذه الحرب مستمرة منذ 10 سنوات ويعاني السوريون العاديون. الناس يتضورون جوعا. الإمدادات الطبية لا تمر. الولايات المتحدة هي أكبر مانح إنساني في جميع المجالات. وهذه قيمة أساسية للولايات المتحدة لدعم المحتاجين، أينما كانوا”.

وتأتي المساعدات الجديدة التي تعد أكبر مبلغ تتبرع به الولايات المتحدة على الإطلاق في مؤتمر سوريا هذا في بروكسل مع استمرار الأزمة الإنسانية في أوكرانيا أيضاً، وفرار ملايين اللاجئين من البلاد بسبب الغزو الروسي.

وقالت غرينفيلد: “لن تتأثر المساعدة لسوريا بأي شكل من الأشكال بما نفعله في أوكرانيا، والتعهد بالمساعدات الجديدة الذي نقدمه يظهر ذلك”.