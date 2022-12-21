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الولايات المتحدة على اتصال مع حلفائها حول تعليق طالبان دراسة الطالبات في الجامعات

منذ ساعة واحدة
اميركا

اميركا

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قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة على اتصال بالحلفاء حول قرار وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها حركة طالبان الثلاثاء، بتعليق دراسة الطالبات في الجامعات حتى إشعار آخر.

وذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان “الولايات المتحدة تدين قرار طالبان الذي لا يمكن الدفاع عنه بمنع الأفغانيات من تلقي تعليم جامعي”.

هذا وقالت وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها حركة طالبان أمس الثلاثاء 20\12\2022، إنها قررت تعليق دراسة الطالبات في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر.

وأمرت رسالة، أكدها متحدث باسم وزارة التعليم العالي، الجامعات الأفغانية العامة والخاصة بتعليق دراسة الطالبات على الفور تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

ومن المرجح أن يثير تقييد طالبان الأخير تعليم الإناث قلق المجتمع الدولي الذي لم يعترف رسميا بحكومة الأمر الواقع في أفغانستان.

وتقول حكومات أجنبية، بينها الولايات المتحدة، إن هناك حاجة إلى تغيير في السياسات المتعلقة بتعليم المرأة قبل أن تبحث الاعتراف رسميا بالإدارة التي تديرها طالبان وتخضع أيضا لعقوبات صارمة.

وتعرضت طالبان في شهر مارس\آذار لانتقادات من جانب العديد من الحكومات الأجنبية وبعض الأفغان لتراجعها عن إشارات سابقة بفتح جميع مدارس الفتيات الثانوية.

    المصدر :
  • رويترز

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