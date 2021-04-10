الولايات المتحدة غير مستعدة لرفع جميع العقوبات عن إيران

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة غير مستعدة لرفع جميع العقوبات المفروضة على إيران حتى في حال استئناف الأخيرة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الخارجية للصحفيين أن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات التي قامت بفرضها بعد انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة في حال استأنفت إيران تنفيذها.

وأضاف المسؤول: “هذا لا يعني جميع العقوبات، أن هناك قيودا مشروعة، حتى في حال دراسة خطة العمل الدقيقة… وفقاً لها، الولايات المتحدة تتمكن من فرض عقوبات بسبب الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان”.

واختتمت، الثلاثاء الماضي، في العاصمة النمساوية فيينا، اجتماعات للجنة ضمت وفودا من الدول المعنية بالاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، لبحث فرص عودة الولايات المتحدة للاتفاق ورفع العقوبات الأميركية عن إيران. وأشاد جميع المشاركين بنجاح الاجتماع وبمهنيته، ونتيجة لذلك، تم تشكيل مجموعتي عمل على مستوى الخبراء، بشأن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وحول القضايا النووية.

وصدرت تعليمات للمجموعات بالبحث عن خطوات ملموسة يجب أن تتخذها إيران وواشنطن لاستعادة الاتفاق النووي الكامل.