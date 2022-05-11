الولايات المتحدة: لإجراء تحقيق شامل في مقتل شيرين أبو عاقلة

خضّ خبر استشهاد الصحفية العاملة في قناة الجزيرة “شيرين أبو عاقلة” بنيران الجيش الاسرائيلي العالم كله وسط حملات شجب وإدانة.

في السياق، طالب السفير الأميركي لدى إسرائيل “توم نايديس”، بإجراء تحقيق شامل في ملابسات مقتل شيرين أبو عاقلة، خلال عملية الجيش الإسرائيلي.

وكتب نايديس على صفحته الرسمية في تويتر: “إنه لأمر محزن للغاية أن نعرف عن وفاة الصحفية الأميركية والفلسطينية شيرين أبو عاقلة من أجرابيك. أدعو إلى إجراء تحقيق شامل في ظروف وفاتها وإصابة صحفي آخر”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.

وذكرت الوزارة، أن الصحفية قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.

كما أصيب الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة “القدس”، برصاصة حية في الظهر، غير أن وضعه مستقر.

وشيّعت جماهير غفيرة جثمان الشهيدة، حيث شارك في مراسم التشييع عدد كبير من زملائها الصحفيين وعدد من أهالي مخيم جنين والشخصيات الوطنية والفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية بأنه سيتم نقل جثمانها إلى مدينة رام الله، حيث سيلقى عليها نظرة الوداع في مكتب قناة الجزيرة، قبل أن تنقل إلى القدس لتشييعها لدى عائلتها.