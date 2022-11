الولايات المتحدة: مستمرون بالوقوف إلى جانب كييف مهما طال الأمر

تعرضت اوكرانيا اليوم الى هجوم كبير فيما أطلقت روسيا نحو 100 صاروخ على أوكرانيا، اليوم الثلاثاء 15\11\2022، حيث أصابت عدداً من البنى التحتية الرئيسية للطاقة في مناطق عدة، وفق ما أكد متحدث باسم سلاح الجو الأوكراني.

هذا وقد دانت الولايات المتحدة بشدة تلك العمليات العسكرية الروسية، مؤكدة استمرارها بالوقوف إلى جانب كييف مهما طال الأمر.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جاك سوليفان، اليوم الثلاثاء 15\11\2022، إن روسيا ضربت على ما يبدو مبانيَ سكنية في العاصمة كييف وأماكن أخرى في البلاد.

كما أضاف أنه “بينما يجتمع قادة العالم في مجموعة العشرين في بالي لمناقشة القضايا ذات الأهمية الكبيرة لحياة الناس وسبل عيشهم في جميع أنحاء العالم، فإن روسيا تهدد مرة أخرى تلك الأرواح وتدمر البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا”.

كذلك أوضح أن “الضربات الروسية لن تؤدي إلا إلى تعميق المخاوف بين مجموعة العشرين بشأن التأثير المزعزع للاستقرار لحرب بوتين”، على حد تعبيره.

وشدد على أن بلاده وشركاءها سيواصلون تزويد أوكرانيا بما تحتاجه للدفاع عن نفسها، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، مؤكداً وقوف واشنطن إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر.

بدوره قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، الثلاثاء إن استهداف الأوكرانيين بصواريخ روسية يظهر ما وصفه بـ”ضعف” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب تعبيره.

The callous targeting of Ukrainian cities with more sickening missile attacks today shows only Putin’s weakness.

Putin is losing on the battlefield and – as we saw today at the G20 – diplomatically too.

#PutinMustFail.

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) November 15, 2022