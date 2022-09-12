الولايات المتحدة والمكسيك تحددان مجالات للتعاون بشأن سلاسل التوريد

قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو (الاثنين 12-9-2022) إن الولايات المتحدة والمكسيك حددتا مجالات للتعاون بشأن سلاسل التوريد خلال اجتماع بين مسؤولين كبار من البلدين في مكسيكو سيتي لمحادثات حول التعاون الاقتصادي.

ورأست ريموندو ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وفدا أمريكيا في المكسيك لمحادثات قال البلد الواقع في أمريكا الوسطى إنها من المنتظر أن تركز على أشباه الموصلات والاتصالات والمعدات الطبية بين مسائل أخرى.

وقال وزير المالية المكسيكي راميريز دي لا او إن بلاده تؤكد مجددا التزامها بتعميق التكامل التجاري والاقتصادي مع الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية والناجمة عن الجائحة اجتمعت مع العواقب المترتبة عن الحرب الروسية في أوكرانيا لتتسبب في رفع أسعار الطاقة والسلع والضروريات الأساسية.

وكان رئيس المكسيك قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن حكومة بلاده ستجتمع لتعزيز خطتها لمكافحة التضخم. وفي أغسطس آب، قال مسؤولون إن حزمة دعم لمكافحة التضخم والتي تهدف في الأساس للمساعدة في خفض أسعار البنزين وفواتير الطاقة المحلية، تكلفت بالفعل حوالي 575 مليار بيزو (29 مليار دولار) هذا العام.