الثلاثاء 17 صفر 1444 ﻫ - 13 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الولايات المتحدة والمكسيك تحددان مجالات للتعاون بشأن سلاسل التوريد

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2022 2:00 صباحًا
علما (أمريكا والمكسيك)

علما (أمريكا والمكسيك)

A A A
طباعة المقال

قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو (الاثنين 12-9-2022) إن الولايات المتحدة والمكسيك حددتا مجالات للتعاون بشأن سلاسل التوريد خلال اجتماع بين مسؤولين كبار من البلدين في مكسيكو سيتي لمحادثات حول التعاون الاقتصادي.

ورأست ريموندو ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وفدا أمريكيا في المكسيك لمحادثات قال البلد الواقع في أمريكا الوسطى إنها من المنتظر أن تركز على أشباه الموصلات والاتصالات والمعدات الطبية بين مسائل أخرى.

وقال وزير المالية المكسيكي راميريز دي لا او إن بلاده تؤكد مجددا التزامها بتعميق التكامل التجاري والاقتصادي مع الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية والناجمة عن الجائحة اجتمعت مع العواقب المترتبة عن الحرب الروسية في أوكرانيا لتتسبب في رفع أسعار الطاقة والسلع والضروريات الأساسية.

وكان رئيس المكسيك قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن حكومة بلاده ستجتمع لتعزيز خطتها لمكافحة التضخم. وفي أغسطس آب، قال مسؤولون إن حزمة دعم لمكافحة التضخم والتي تهدف في الأساس للمساعدة في خفض أسعار البنزين وفواتير الطاقة المحلية، تكلفت بالفعل حوالي 575 مليار بيزو (29 مليار دولار) هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اللاجئون الروهينغا
جرائم حرب.. فيسبوك سلم كمية كبيرة من معلومات حول انتهاكات ميانمار بحق الروهينغا
جنرال أمريكي يطالب بترحيل أسر مقاتلي تنظيم الدولة من مخيم الهول
فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي: الجيش الأوكراني استعاد نحو 6000 كلم من القوات الروسية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

نادين نسيب نجيم
إحدى المتابعات تشعل غضب ندين نسيب نجيم: "رخيصة بتقبض ‏مصاري"‏
زياد أسود
زياد أسود خارج التيار الوطني الحر
بعد فصله من التيار ماذا يكشف ماريو عون في لقاء خاص مع صوت بيروت إنترناشونال؟