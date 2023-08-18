أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان تتطلع لتعميق العلاقات خلال قمة في كامب ديفيد

تتطلع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان لتعزيز العلاقات العسكرية والاقتصادية خلال قمة مقررة الجمعة في كامب ديفيد بولاية ماريلاند الأمريكية إذ تسعى الدول الثلاث لإظهار الوحدة فيما بينها في مواجهة تنامي نفوذ الصين والتهديدات النووية من جانب كوريا الشمالية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي في كامب ديفيد إن الاجتماع سيسفر عن “خطوات مهمة” لتعزيز التعاون الأمني ​​الثلاثي، بما في ذلك الالتزام بالتشاور المشترك في أوقات الأزمات.

وأضاف سوليفان أن هذه الخطوات ستشمل خطة لإجراء تدريبات عسكرية تستمر عدة سنوات ومزيدا من التنسيق والتكامل في مجالات تحسين تبادل المعلومات والحماية من هجمات الصواريخ الباليستية والاتصال في أوقات الأزمات وتنسيق السياسات.

وذكر أن قادة الدول الثلاث سيكشفون أيضا عن مبادرات جديدة في مجالي الاقتصاد وأمن الطاقة ستشمل آلية إنذار مبكر للمعوقات التي تعرقل سلاسل التوريد.

وستجري القمة بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

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