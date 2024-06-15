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الولايات المتحدة و4 عواصم تدين احتجاز الحوثيين لـ13 موظفًا أمميًا في اليمن

منذ 38 دقيقة
عناصر من جماعة الحوثي - رويترز

عناصر من جماعة الحوثي - رويترز

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استكرت كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا احتجاز الحوثيين 13 من موظفي الأمم المتحدة في اليمن. في بيان مشترك للدول الخمس نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت.

وقال البيان “نحن أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ندين بأشد العبارات الاحتجاز الأخير لموظفين دبلوماسيين ومنظمات مجتمع مدني تابعة للأمم المتحدة من قبل الحوثيين”.

وأشار إلى تأييد مطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالإفراج الفوري عن جميع موظفي المنظمة الدولية المحتجزين لدى الحوثيين.

وطلب البيان من الحوثيين ضمان سلامة وأمن موظفي المساعدات الإنسانية والموظفين الدبلوماسيين والأمميين.

وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة أن جماعة الحوثي في اليمن احتجزت 13 من موظفيها.

والثلاثاء، طالب غوتيريش “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية”.

كما دعت 40 دولة الحوثيين إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميين المعتقلين لديها “فورا ودون شروط”.

    المصدر :
  • وكالات

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