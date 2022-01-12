الولايات المتحدة.. “يونايتد إيرلاينز” تلغي رحلات جوية بعد إصابة 3 آلاف موظف بكورونا

ألغت شركة “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية المزيد من الرحلات الجوية بعد الإعلان عن إصابة حوالي 3 آلاف موظف بفيروس كورونا.

ووفقا لمذكرة من الرئيس التنفيذي لشركة الطيران، سكوت كيربي، فإن حوالي 3000 موظف ثبتت إصابتهم بالفيروس، بما في ذلك ما يقرب من ثلث العمال في مطار Newark Liberty الدولي وهو مدخل مهم إلى مدينة نيويورك.

وكتب كيربي: “لقد فرض انتشار متحور “أوميكرون” ضغوطا على عملياتنا، مما أدى إلى أعطال خلال موسم العطلات المزدحم.. نتيجة لذلك، سيتعين قطع الرحلات الجوية”، مضيفا: “بينما نبذل قصارى جهدنا لتجنب إلغاء الرحلات الجوية، عملنا على استباق التأثير من خلال العمل مبكرا لإلغاء الرحلات عند الضرورة وإخطار العملاء المتأثرين مسبقا بقدومهم إلى المطار. كما نعمل على تقليل جداولنا على المدى القريب للتأكد من أن لدينا الموظفين والموارد اللازمة”.

وارتفعت الإصابات بفيروس كوفيد في الولايات المتحدة، حيث يتم الإبلاغ عن أكثر من 760 ألف حالة يوميا. وأظهرت الدراسات أن “أوميكرون” يسبب عددا أقل من الوفيات وحالات الاستشفاء مقارنة بالسلالات السابقة، لكن لا يزال يتعين على العمال البقاء في المنزل إذا كانت نتيجة اختبارهم إيجابية.