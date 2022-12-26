الولايات المتّحدة تُكثّف من عملياتها ضد "داعش" في سوريا

أعلن ممثل عن القيادة العسكرية الأمريكية لصحيفة “وول ستريت جورنال” أنّ الولايات المتحدة زادت عدد الغارات والعمليات ضد تنظيم “داعش” في سوريا.

بحسب الصحيفة، فقد أعلن البنتاغون عن زيادة وتكثيف الغارات ضد داعش في سوريا، حيث نفذ حوالي 12 عملية جوية بالمروحيات، وقام بعمليات برية للقضاء على كبار ممثلي المسلحين واعتقالهم.

ووفقاً لمسؤولين عن العمليات العسكرية الأميركية في معظم أنحاء الشرق الأوسط، فإنّه “في ديسمبر (كانون الأول)، نفذ الجيش الأميركي ما لا يقل عن 10 عمليات وغارات ضد التنظيم”، لكنّ القيادة رفضت الإدلاء بتفاصيل عن غارات إضافية على الأراضي السورية.

في الوقت نفسه، يؤكد ممثلو الجيش الأميركي أنه على الرغم من الخطر المتزايد من أعمال داعش في المنطقة، فإن إرهابيي التنظيم لا يشكلون تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة. إذ يوجد حاليًا حوالي 1000 جندي أميركي في سوريا.