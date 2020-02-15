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الوليد بن طلال يُجدِّد المُطالبة بِحذف “التّاء المربوطة”

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جَدَّدَ الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”، مُطالبته بحذف التّاء المربوطة من مُسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ة).

 

وكتب بن طلال: “في هذه التغريدة من 32 شهرًا طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي (ة) بحيث يصير: مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)! وما زلت عند رأيي 100%. الفرس تاريخيًا، لا يعرفون إلا لغة القوة”.

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المصدر Lebanon debate
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