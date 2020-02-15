الوليد بن طلال يُجدِّد المُطالبة بِحذف “التّاء المربوطة”

الوليد بن طلال يُجدِّد المُطالبة بِحذف “التّاء المربوطة”
جَدَّدَ الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”، مُطالبته بحذف التّاء المربوطة من مُسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ة).
وكتب بن طلال: “في هذه التغريدة من 32 شهرًا طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي (ة) بحيث يصير: مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)! وما زلت عند رأيي 100%. الفرس تاريخيًا، لا يعرفون إلا لغة القوة”.
في هذه التغريدة👇من ٣٢ شهر طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي(ة) بحيث يصير:
مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)!
وما زلت عند رأي ١٠٠%،
الفرس، تاريخيا، لا يعرفوا إلا لغة القوة. https://t.co/XULBkU9lcB
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 14, 2020