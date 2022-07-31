الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليابان.. أكثر من نصف المواطنين غير راضين عن رئيس الوزراء

منذ 27 ثانية
رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا

رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا

A A A
طباعة المقال

بيّن استطلاع للرأي أجري مؤخرا، أن نسبة التأييد لحكومة رئيس الوزراء الياباني، فومي كيشيدا، تراجعت لحوالي 40% فقط.

وبهذه النتيجة، تكون شعبية كيشيدا قد تراجعت لأدنى مستوى منذ توليه منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك في وفق الاستطلاع الذي أجرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعًا جديدا في حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن الاستطلاع، الذي أُجري مطلع الأسبوع، أظهر تراجع نسبة الدعم لمجلس الوزراء بواقع 12.2 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع أجرى يومي 11 و 12 تموز الجاري إلى 51%.

وخلص الاستطلاع إلى أنه في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، تراجع الدعم لطريقة تعامل الحكومة مع جائحة كورونا بواقع 7,7 نقطة ليصل إلى 53,3%.

الاستطلاع الجديد أظهر أيضا أن أكثر من 60% أعربوا عن عدم رضاهم عن كيفية تعامل الحكومة مع الارتفاع الأخير في الأسعار.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

المزيد من أخبار العالم

النزاع الصيني الأميركي بشأن استقلال تايوان
بيلوسي تبدأ زيارة لآسيا.. هل تحطّ المسؤولة الأميركية في تايوان؟
أوليكسي فاداتورسكي
صاروخ سقط على قصره.. مقتل رجل أعمال وزوجته في أوكرانيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن
بوتين يعلن التسلّح بصواريخ جديدة.. سرعتها تفوق سرعة الصوت

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
قتيل
جريمة مروعة في بكفيا.. قتل صديقه وقطع رأسه بسبب خلافات مادية
الخبز لبنان
إنفراجة في ​أزمة الخبز​.. وهكذا سيكون سعر الربطة