اليابان.. أكثر من نصف المواطنين غير راضين عن رئيس الوزراء

بيّن استطلاع للرأي أجري مؤخرا، أن نسبة التأييد لحكومة رئيس الوزراء الياباني، فومي كيشيدا، تراجعت لحوالي 40% فقط.

وبهذه النتيجة، تكون شعبية كيشيدا قد تراجعت لأدنى مستوى منذ توليه منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك في وفق الاستطلاع الذي أجرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعًا جديدا في حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن الاستطلاع، الذي أُجري مطلع الأسبوع، أظهر تراجع نسبة الدعم لمجلس الوزراء بواقع 12.2 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع أجرى يومي 11 و 12 تموز الجاري إلى 51%.

وخلص الاستطلاع إلى أنه في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، تراجع الدعم لطريقة تعامل الحكومة مع جائحة كورونا بواقع 7,7 نقطة ليصل إلى 53,3%.

الاستطلاع الجديد أظهر أيضا أن أكثر من 60% أعربوا عن عدم رضاهم عن كيفية تعامل الحكومة مع الارتفاع الأخير في الأسعار.