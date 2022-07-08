الجمعة 9 ذو الحجة 1443 ﻫ - 8 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليابان.. إصابة رئيس الوزراء السابق بإطلاق النار وسقوطه أرضًا (صورة)

منذ 42 دقيقة
شينزو آبي

شينزو آبي

A A A
طباعة المقال

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن رئيس الوزراء السابق “شينزو آبي” نقل إلى المستشفى وهو ينزف بعدما سقط أرضًا خلال إدلائه بكلمة في مدينة نارا في غرب اليايان.

وأضافت الهيئة أن صوتًا يشبه إطلاق عيار ناري سُمع حينها وأن السلطات اعتقلت رجلًا مشتبها به في المكان.

وذكر مراسل للهيئة أن دوي إطلاق رصاصتين متتاليتين سُمع خلال حديث آبي.

كما أفادت وكالة كيودو للأنباء بأن رئيس الوزراء السابق فاقد للوعي ويبدو أن قلبه توقف عن العمل.

الشرطة اعتقلت رجلًا مشتبهًا به، وفق وسائل اعلام محلية. ويبدو ان الرصاصة أصابته من الخلف.

وسُمعت الطلقات النارية، كما رُصد دخان أبيض على الفور.

شينزو آتٍ من عائلة سياسية. جده كان رئيس وزراء أيضا بين سنوات ١٩٥٧ و١٩٦٠. كما أن والده “شينتارو ابي” استلم منصب وزير خارجية اليابان بين سنوات ١٩٨٢ و١٩٨٦.

وبعدها أصبح أطول رئيس حكومة لليابان، وتسلّم المنصب أولا عام ٢٠٠٦ ليستقيل بعد عام بداعي المرض. غير أنه استلم المنصب مجددا عام ٢٠١٢.

    المصدر :
  • رويترز
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار العالم

الرئيس التونسي قيس سعيد
يوسّع سلطة الرئيس.. تظاهرات ضد الاستفتاء على دستور جديد في تونس
الحدود السورية التركية
مواجهة مرتقَبة في مجلس الأمن بشأن توصيل مساعدات لسوريا من تركيا
إغلاق معبر الكرامة بين فلسطين والأردن

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يسجل ارتفاعاً جديداً... فكم بلغ؟
جبران باسيل الى جانب ميشال عون
عون لباسيل... "بدك تعمل رئيس؟"
قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف
بعد إحالة أوراقه للمفتي.. الحكم بالإعدام على قاتل نيرة أشرف