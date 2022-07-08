اليابان.. إصابة رئيس الوزراء السابق بإطلاق النار وسقوطه أرضًا (صورة)

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن رئيس الوزراء السابق “شينزو آبي” نقل إلى المستشفى وهو ينزف بعدما سقط أرضًا خلال إدلائه بكلمة في مدينة نارا في غرب اليايان.

وأضافت الهيئة أن صوتًا يشبه إطلاق عيار ناري سُمع حينها وأن السلطات اعتقلت رجلًا مشتبها به في المكان.

وذكر مراسل للهيئة أن دوي إطلاق رصاصتين متتاليتين سُمع خلال حديث آبي.

كما أفادت وكالة كيودو للأنباء بأن رئيس الوزراء السابق فاقد للوعي ويبدو أن قلبه توقف عن العمل.

الشرطة اعتقلت رجلًا مشتبهًا به، وفق وسائل اعلام محلية. ويبدو ان الرصاصة أصابته من الخلف.

وسُمعت الطلقات النارية، كما رُصد دخان أبيض على الفور.

شينزو آتٍ من عائلة سياسية. جده كان رئيس وزراء أيضا بين سنوات ١٩٥٧ و١٩٦٠. كما أن والده “شينتارو ابي” استلم منصب وزير خارجية اليابان بين سنوات ١٩٨٢ و١٩٨٦.

وبعدها أصبح أطول رئيس حكومة لليابان، وتسلّم المنصب أولا عام ٢٠٠٦ ليستقيل بعد عام بداعي المرض. غير أنه استلم المنصب مجددا عام ٢٠١٢.