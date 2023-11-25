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اليابان.. إعدام 40 ألف طائر بعد رصد أول حالة أنفلونزا طيور هذا الموسم

منذ ساعة واحدة
انفلونزا الطيور

انفلونزا الطيور

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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية السبت أن اليابان رصدت أول حالة إصابة هذا الموسم بفيروس أنفلونزا الطيور إتش5 شديد العدوى في مزرعة دواجن بجنوب البلاد.

ونقل التقرير عن مسؤولين بوزارة الزراعة لم يكشف عن هوياتهم القول إن الحكومة المحلية في مقاطعة ساجا ستعدم نحو 40 ألف طائر في المزرعة.

ولم يتسن بعد الاتصال بمسؤولي الوزارة للتعليق خارج ساعات العمل.

وقالت الهيئة إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا سيجتمع بالوزراء المعنيين في الحكومة لمناقشة التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

وأشار التقرير إلى أن اكتشاف الفيروس جاء نتيجة فحوص جينية أجريت بعد العثور على بعض طيور الدواجن نافقة في المزرعة أمس الجمعة 24\11\2023.

انتشر فيروس أنفلونزا الطيور شديد العدوى في أنحاء العالم في السنوات الماضية، مما أدى إلى إعدام مئات الملايين من الطيور.

وفي اليابان تم إعدام عدد قياسي من الطيور الداجنة بلغ 17.7 مليون طائر في الموسم الماضي، مما دفع السلطات إلى البقاء في حالة تأهب قصوى.

    المصدر :
  • رويترز

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