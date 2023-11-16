الخميس 2 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 16 نوفمبر 2023 |
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اليابان.. احتجاز شخص بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب سفارة إسرائيل بطوكيو

منذ 8 دقائق
يشار إلى أن طوكيو اتخذت موقفا أكثر تحفظا من حلفائها الغربيين الذين ذهبوا بعيدا في تأييد الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ قالت الخارجية اليابانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن بلادها تراقب الوضع في غزة بقلق، مضيفة أن على جميع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الالتزام بالقوانين الدولية. وكانت اليابان ضمن 4 دول صوتت ضد مشروع قرار قدمته روسيا لمجلس الأمن في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة، يدعو إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

يشار إلى أن طوكيو اتخذت موقفا أكثر تحفظا من حلفائها الغربيين الذين ذهبوا بعيدا في تأييد الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ قالت الخارجية اليابانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن بلادها تراقب الوضع في غزة بقلق، مضيفة أن على جميع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الالتزام بالقوانين الدولية.وكانت اليابان ضمن 4 دول صوتت ضد مشروع قرار قدمته روسيا لمجلس الأمن في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة، يدعو إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

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أوقفت الشرطة اليابانية الخميس رجلا بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو، بينما ذكرت تقارير أن الموقوف رجل في الخمسينيات من عمره ينتمي إلى جماعة يمينية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث أسفر عن إصابة شرطي بجروح طفيفة.

ورفضت الشرطة التعليق على الواقعة، بينما قال مسؤول في السفارة الإسرائيلية، إن الأمر يخضع لتحقيق الشرطة وأحجم عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية سيارة صغيرة سوداء اللون تعرضت لأضرار بعد اصطدامها بحاجز يبعد حوالي 100 متر من مبنى السفارة.

كما قال شاهد، إن قوات الأمن أغلقت المنطقة المحيطة بموقع وجود السيارة.

ونُظّمت مظاهرات عدة مؤيدة للفلسطينيين أمام السفارات الإسرائيلية حول العالم في الأسابيع الماضية، بما في ذلك طوكيو، احتجاجا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

يشار إلى أن طوكيو اتخذت موقفا أكثر تحفظا من حلفائها الغربيين الذين ذهبوا بعيدا في تأييد الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ قالت الخارجية اليابانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن بلادها تراقب الوضع في غزة بقلق، مضيفة أن على جميع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الالتزام بالقوانين الدولية.

وكانت اليابان ضمن 4 دول صوتت ضد مشروع قرار قدمته روسيا لمجلس الأمن في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة، يدعو إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

    المصدر :
  • وكالات

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