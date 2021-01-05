برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

اليابان: استئناف إيران تخصيب اليورانيوم يمثل خرقاً للاتفاق النووي

منذ 33 دقيقة
موقع نووي إيراني - أرشيفية

موقع نووي إيراني - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قالت اليابان، اليوم الثلاثاء، أن استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20%، يمثل خرقا للاتفاق النووي.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، إن بلاده قلقة بشدة إزاء إعلان إيران الأخير استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20%.

وقال كاتو للصحفيين: “لدى الحكومة (اليابانية) مخاوف شديدة إزاء هذه الخطوة التي تمثل خرقا للاتفاق النووي”.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أعلن أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قد بدأت أمس الإثنين في مجمع التخصيب بفوردو.

وكان البرلمان الإيراني صادق الشهر الماضي على قانون يلزم منظمة الطاقة الذرية برفع مستويات تخصيب اليورانيوم.

وفجرت الخطوة الإيرانية برفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% غضبا دوليا واسعا، ووعيدا بفرض عقوبات جديدة على النظام.

    المزيد من أخبار العالم

    شركة هواوي
    هواوي تعلن تطوير “خدماتها السحابية” في 2021
    دولة الكويت
    الكويت تعتزم إحالة 60 قياديا بدرجة وزير للتقاعد
    الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
    الشيخ محمد بن راشد يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جن - تعبيرية
    أمم الجان التي تسكن جوف الارض
    أدلة جديدة تؤكد تسبب كورونا بأضرار في القلب والرئتين
    هذه العلامات قد تشير إلى أن فيروس كورونا بدأ ينتشر بالرئتين
    منزل رعب في أوهايو
    بالصور: ليست مشاهد سينمائية … هذه منازل الرعب الحقيقية