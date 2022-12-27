اليابان.. استقالة رابع وزير من حكومة كيشيدا

قدم وزير إعادة الإعمار الياباني كينيا أكيبا استقالته إلى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اليوم الثلاثاء ليصبح رابع وزير يغادر الحكومة التي عينها كيشيدا في أغسطس آب.

واستقال ثلاثة وزراء آخرين في تتابع سريع بسبب فضائح بعضها يتعلق بتمويلات وصلات بكنيسة التوحيد.

وكُشفت الصلات الوثيقة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بالجماعة الدينية بعد مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، وقال مشاركون في استطلاع للرأي العام إنها سبب انخفاض شعبية كيشيدا.

وقال كيشيدا للصحفيين بعد تأكيده نبأ استقالة أكيبا “أتحمل مسؤوليتي بكل جدية بصفتي من يعيّن (الوزراء)”.

وأضاف “كوني على قدر مسؤوليتي السياسية، آمل أنني أقوم بواجباتي كرئيس وزراء على أكمل وجه”.

وتتهم أحزاب معارضة أكيبا بالضلوع في مخالفات لقانون الانتخابات والارتباط بكنيسة التوحيد، وينفي أكيبا ارتكاب أية مخالفات.

وقال أكيبا للصحفيين عند مكتب كيشيدا بعدما قدم استقالته “لم أفعل أي شيء يخالف القانون”.

وأضاف “كان قرارا صعبا، ولكنني تقدمت باستقالتي إلى رئيس الوزراء لأنني شعرت أنني يجب ألا أعرقل سير المناقشات في البرلمان”.

وقال كيشيدا إن هيروميتشي واتانابي وزير إعادة الإعمار السابق سيحل محل أكيبا.