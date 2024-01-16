اليابان.. اصطدام طائرتين بعد أسبوعين من حادث مماثل

أعلنت شركة كاثاي باسيفيك للطيران، الثلاثاء، أن طائرة تابعة للخطوط الكورية “صدمت” إحدى طائراتها في مطار ياباني، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادثة لم تتسبب بسقوط ضحايا.

وجاء في بيان كاثاي باسيفيك أنها “تؤكد وقوع حادث مرتبط بطائرة تابعة لكاثاي باسيفيك بينما كانت متوقفة في مطار نيو كيتوس في سابورو اليوم”، مضيفة “صدمت طائرة للخطوط الكورية (الرحلة) أيه 330 كانت تمر لدى تحركها على المدرج طائرتنا التي كانت متوقفة حينها ولم يكن على متنها أي مسافرين أو طواقم”.

جاء الحادث بعد أسبوعين على حادث تصادم كان من الممكن أن يكون كارثيا في مطار هانيدا في طوكيو عندما اصطدمت طائرة تابعة للخطوط اليابانية لدى هبوطها مع طائرة أصغر تابعة لخفر السواحل.

نجا جميع ركاب طائرة الخطوط اليابانية البالغ عددهم 379 شخصا لكن خمسة من الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة الأصغر لقوا حتفهم.

وكانت رحلة تحمل رقم “جيه إل 516” وأثناء هبوطها في مدرج مطار هانيدا، اصطدمت طائرة الخطوط الجوية اليابانية بأخرى صغيرة تابعة لخفر السواحل الياباني كانت على نفس المدرج، محملة بالغذاء والماء وإمدادات الإغاثة الأخرى للمنطقة الواقعة على ساحل بحر اليابان، والتي ضربها زلزال هائل في اليوم السابق.

ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص كانوا على متن طائرة خفر السواحل، فيما نجا الطيار وحده.

وفتحت السلطات اليابانية تحقيقا بشأن حادث التصادم. وشكّل اليابانيون العائدون إلى العاصمة بعد زيارة عائلاتهم خلال عطلة رأس السنة الجديدة، نسبة كبيرة من ركاب الطائرة.

إلى ذلك أظهرت تسجيلات مصورة، طائرة الخطوط اليابانية وهي تتحرك على المدرج قبل اندلاع النيران والدخان من الجزء السفلي لهيكلها ومن خلفها. ووثقت فيديوهات انتشرت على منصة “إكس”، ركاب الطائرة وهم ينزلون على مزلاق الطوارئ، فيما اندلعت النيران من القسم الخلفي للطائرة.

وعلى الرغم من أن الجزء الخلفي من طائرة إيرباص “إيه 350-900” التابعة للخطوط الجوية اليابانية كان مشتعلاً، فإن الحريق لم ينتشر إلى داخل الطائرة إلا بعد دقائق، حسب “وول ستريت جورنال”.