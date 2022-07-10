اليابان.. الائتلاف الحاكم يحافظ على الأغلبية في انتخابات البرلمان

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه من المتوقع أن يحافظ الحزب الديمقراطي الحر الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا على أغلبية في مجلس الشيوخ مع شريكه الأصغر في الائتلاف في انتخابات اليوم الأحد.

وتأتي النتيجة المتوقعة على نطاق واسع بعد يومين من مقتل شينزو آبي، العضو البارز في الحزب الديمقراطي الحر ورئيس الوزراء السابق.

ومن المرجح أن يفوز الحزب الديمقراطي الحر وحزب كوميتو بما يتراوح بين 69 و83 مقعدا من أصل 125 تم التنافس عليها في انتخابات الأحد، وفقا لاستطلاعات هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. ولا يتوقع ظهور النتائج النهائية حتى يوم الاثنين.

ويتجه الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان لتحقيق نتيجة قوية من خلال الحصول على دعم كبير في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة العليا للبرلمان)، بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، رجل الدولة البارز في الحزب.

وقُتل آبي، وهو أطول رؤساء الحكومات بقاء في السلطة في اليابان في العصر الحديث، بالرصاص أمس الجمعة خلال خطاب كان يلقيه لدعم مرشح محلي في مدينة نارا بغرب البلاد، في واقعة اعتبرتها المؤسسة السياسية هجوما على الديمقراطية ذاتها.

وعادة ما يُنظر إلى انتخابات مجلس المستشارين على أنها استفتاء على أداء الحكومة الحالية، وقد أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة بالفعل إلى أداء قوي للائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي يعتبر تلميذا لآبي.

وقال محللون سياسيون إنه في ظل مشاعر الحزن التي تخيم على الشعب الياباني، يمكن أن يستفيد كل من الحزب الديمقراطي الحر وشريكه الأصغر في الائتلاف كوميتو من موجة محتملة من أصوات المتعاطفين.