اليابان.. المشتبه به في الهجوم على كيشيدا سبق ورفع قضية على الحكومة

ذكرت وسائل إعلام يابانية، الثلاثاء، إن المشتبه به في واقعة إلقاء قنبلة دخان تجاه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سبق ورفع دعوى قضائية على الحكومة مدعيا أنه مُنع ظلما من خوض الانتخابات العامة.

وأفادت صحيفة يوميوري اليابانية ووسائل إعلام أخرى نقلا عن مستندات القضية أن المشتبه به ريوجي كيمورا رفع دعوى قضائية في المحكمة الجزئية بمنطقة كوبي في يونيو حزيران الماضي، وأدعى منعه من خوض الانتخابات بسبب عمره وعدم قدرته على إيداع مبلغ ثلاثة ملايين ين ياباني (22339 دولار).

وحسبما جاء في أوراق القضية، أدعي كيمورا البالغ من العمر 24 عاما أن قانون الانتخابات يخالف الدستور الذي ينص على المساواة أمام القانون.

وأفادت التقارير أن المحكمة رفضت الدعوى التي طالب فيها كيمورا بتعويض قدره مئة ألف ين ياباني عن الإضرار النفسية التي زعم أنها لحقت به.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن كيمورا استأنف الحكم أمام المحكمة العليا في أوساكا بمزيد من الادعاءات بأن قوى سياسية حالية مستمرة في السلطة بشكل غير قانوني، ومن المقرر إصدار حكم الشهر المقبل.

وفتشت السلطات اليابانية منزل كيمورا يوم الأحد في مدينة كاوانيشي بمقاطعة هيوجو اليابانية عقب يوم من اعتقاله بمكان الواقعة بعد محاولته المزعومة للهجوم على كيشيدا بجسم متفجر خلال إلقاء خطاب انتخابي في مدينة واكاياما.

ولم توجه بعد اتهامات رسمية إلى كيمورا بسبب الواقعة.

وقالت وكالة جيجي للأنباء إن حكومة كيشيدا والحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم قررا نقل الخطابات المهمة الخاصة بالحملة الانتخابية إلى أماكن مغلقة وتفتيش الحقائب حتى موعد إجراء الانتخابات يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار إجراءات لتشديد الأمن بعد الواقعة.

وأثارت الواقعة تساؤلات مقلقة حول الوضع الأمني لكبار الشخصيات في اليابان‭‭‭‬‬ بعد‭‭ ‬‬أقل من عام على اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي وقبل شهر من استضافة البايان لقمة قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وتعهد كيشيدا بضمان سلامة كبار الشخصيات الزائرة من دول المجموعة.