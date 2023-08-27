اليابان: النشاط الإشعاعي قرب محطة فوكوشيما أقل من الحد الأدنى

قالت وزارة البيئة اليابانية الأحد إن الاختبارات التي أجريت على مياه البحر بالقرب من محطة فوكوشيما للطاقة النووية لم ترصد أي نشاط إشعاعي، وذلك بعد أيام من تصريف مياه معالجة كانت تستخدم لتبريد مفاعلات نووية.

وبدأت اليابان الخميس في تصريف المياه من محطة فوكوشيما المنكوبة إلى المحيط الهادي مما أثار احتجاجات داخل اليابان والدول المجاورة ودفع الصين إلى حظر واردات المنتجات المائية من اليابان.

وخلصت اختبارات وزارة البيئة للعينات المأخوذة من 11ج– نقطة بالقرب من المحطة إلى أن تركيزات نظائر التريتيوم المشعة أقل من الحد الأدنى الذي يمكن اكتشافه وهو من -7 إلى 8 بيكريل من التريتيوم لكل لتر. وقالت إن مياه البحر “لن يكون لها أي تأثير سلبي على صحة الإنسان والبيئة”.

وقال مسؤول لرويترز اليوم الأحد 27\6\2023 إن الوزارة ستنشر نتائج الاختبارات أسبوعيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل ثم ستراجع توقيت أي كشف إضافي.

وقالت وكالة مصائد الأسماك اليابانية أمس السبت إن الأسماك التي تم فحصها في المياه المحيطة بالمحطة لم تحتو على مستويات يمكن اكتشافها من التريتيوم.

وتقول اليابان ومنظمات علمية إن المياه آمنة.

وقالت كوريا الجنوبية إنها لا ترى أي مشاكل علمية فيما يتعلق بتصريف المياه، لكن نشطاء البيئة يقولون إنه لم يتم دراسة جميع التأثيرات المحتملة.