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اليابان تتلقى أول شحنة أمونيا قليلة الانبعاثات من السعودية

منذ ساعة واحدة
اليابان والسعودية

اليابان والسعودية

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تلقت اليابان الجمعة أول شحنة من الأمونيا قليلة الانبعاثات من السعودية تخطط لاستخدامها في الحرق المشترك جنبا إلى جنب مع الوقود الأحفوري بهدف تقليل انبعاثات الكربون، وفقا لبيان من الشركات الأربع المشاركة في الصفقة.

وتريد اليابان، التي تفتقر لموارد الطاقة، إضافة الهيدروجين والأمونيا إلى مزيج الطاقة لديها، وهي خطوة انتقدها نشطاء المناخ ووصفوها بأنها مكلفة وليست فعالة تماما. واتفقت اليابان مع عدد من الدول على دراسة سلاسل إمداد الهيدروجين والأمونيا.

وقالت الشركات الأربع في البيان المشترك إن الأمونيا التي شحنت إلى شركة فوجي أويل الجمعة أنتجتها شركة سابك للمغذيات الزراعية باستخدام مواد خام (لقيم) من إنتاج شركة أرامكو، وسلمت شركة ميتسوي أو إس كيه لاينز الشحنة.

ولم يفصح البيان عن كمية أو قيمة الشحنة، لكنه قال إن الأمونيا، التي تعتبر قليلة الانبعاثات لأن كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء إنتاجها سبق احتجازها واستخدامها في تطبيقات التكرير والمعالجة، تم نقلها إلى مصفاة سوديجورا التابعة لشركة فوجي أويل لاستخدامها في الحرق المشترك لتوليد الكهرباء.

وتهدف اليابان إلى زيادة طلبها على الوقود من الأمونيا إلى ثلاثة ملايين طن سنويا بحلول عام 2030 من الصفر تقريبا في الوقت الحالي.

وتستخدم شركة جيرا، أكبر شركات توليد الكهرباء في اليابان، الأمونيا جنبا إلى جنب مع الفحم في الحرق المشترك في مشروع تجريبي في محطتها للكهرباء بوسط اليابان منذ 2021.

    المصدر :
  • رويترز

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