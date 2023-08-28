اليابان تتلقى اتصالات مزعجة من الصين بسبب المياه المُشعّة

قال هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، الاثنين، إن بلاده تأسف للغاية لتلقيها الكثير من المكالمات الهاتفية التي تتضمن مضايقات من الصين فيما يتعلق بعملية تصريف مياه مشعة معالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى المحيط الهادي.

وأضاف ماتسونو في مؤتمر صحفي اعتيادي “تتلقى اليابان مكالمات هاتفية كثيرة تنطوي على مضايقات يُعتقد أنها قادمة من الصين… هذه التطورات مؤسفة للغاية ونحن نشعر بالقلق”.

كانت اليابان قد بدأت يوم الخميس عملية تصريف المياه وهي خطوة رئيسية لإغلاق محطة فوكوشيما التي تعرضت لانهيار ثلاثة من مفاعلاتها بسبب موجات مد عاتية (تسونامي) في عام 2011 في أعقاب زلزال قوي.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب من رويترز للتعليق على تصريحات ماتسونو.

والمياه محل الخلاف، هي مياه استخدمتها اليابان لتبريد قلوب المفاعل النووي يوكوشيما المنصهر، إثر زلزال ضخم ضرب اليابان في 2011 تسبب في انهيار المحطة النووية المطلة على المحيط.

واحتفظت اليابان حينها بهذه المياه لتبدأ بمعالجتها ومحاولة إزالة المواد المشعة منها؛ تمهيدا لتصريفها، إلا أن هناك بعض المواد التي لا يمكن فصلها منها، وهي مادة التريتيوم.

وترى الصين أن اليابان تقدِم على فعل “أناني”، وأن المحيط ملكية مشتركة للبشرية، إلا أن الأخيرة تقول إن المياه آمنة، وحصلت على الضوء الأخضر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطة في يوليو.