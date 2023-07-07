اليابان تحتجّ لدى كوريا الجنوبيّة إثر تدريبات عسكريّة على جزر متنازع عليها

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية في بيان اليوم الجمعة، أنّ اليابان قدمت احتجاجًا إلى كوريا الجنوبية بشأن تدريبات عسكرية أجرتها على الجزر المتنازع عليها، قائلة إنها “مؤسفة للغاية”.

وأوضحت الوزارة أنها استدعت دبلوماسيًا كبيرًا من سفارة كوريا الجنوبية في طوكيو، كما استدعت السفارة اليابانية في سيول أحد كبار مسؤولي كوريا الجنوبية لتقديم الاحتجاج.

وأضافت الوزارة في البيان: “تاكيشيما بلا جدال جزء أساسي من الأراضي اليابانية، في ضوء الحقائق التاريخية واستنادًا إلى القانون الدولي.. التدريبات التي أجراها جيش كوريا الجنوبية غير مقبولة ومؤسفة للغاية”.

يشار إلى أنّه لطالما دخلت اليابان وكوريا الجنوبية في خلافات حول السيادة على مجموعة الجزر الصغيرة التي تعرف باسم تاكيشيما في اليابان ودوكدو في كوريا الجنوبية، والتي تقع في المنتصف بين الجارتين في بحر اليابان، المعروف أيضًا باسم بحر الشرق.

وقال مسؤول عسكري في كوريا الجنوبية: “أجريت التدريبات العسكرية في منطقة بحر الشرق لتنفيذ مهمتنا في حماية أراضينا وشعبنا وممتلكاتنا”.

وأضاف المسؤول أن جيش كوريا الجنوبية يجري التدريبات العسكرية بشكل دوري كل عام.