الأحد 12 شوال 1445 ﻫ - 21 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليابان.. تحطم طائرتي هليكوبتر لقوات الدفاع الذاتي

منذ 47 دقيقة
علم اليابان

علم اليابان

A A A
طباعة المقال

ذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرتين هليكوبتر تابعتين لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية تحطمتا في البحر خلال تدريب مما أدى إلى مقتل واحد على الأقل من أفراد الطاقمين الثمانية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية ووكالة كيودو أن طائرتين هليكوبتر من طراز إس إتش-60 كانتا تجريان تدريبات مضادة للغواصات مساء السبت بالقرب من توريشيما في مجموعة جزر إيزو النائية قبالة الساحل الجنوبي لوسط اليابان.

وبحسب التقارير، لا يزال البحث مستمرا عن المفقودين من أفراد الطاقمين، وتم انتشال الصندوقين الأسودين للطائرتين.

وذكرت التقارير أن وزير الدفاع الياباني كيهارا مينورو قال في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إنه من المرجح حدوث تصادم بين الطائرتين.

وفي منشور على موقع إكس، عرض السفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل مساعدة بلاده في جهود البحث والإنقاذ.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية
غزة تحت النار
إسماعيل هنية: نرحب بأي قوة عربية أو إسلامية إذا كانت تساعد شعبنا على التحرر
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
نتنياهو غاضب.. حكومتنا ستتحرك ضد واشنطن في هذه الحالة!
إسرائيل تقتل أطفال غزة
غزة تحت النار
الموت بكل مكان.. طفل شهيد كل عشر دقائق في غزة

الأكثر قراءة

قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بين إيران وإسرائيل.. "نيران صديقة"!
الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري
بهاء الحريري في لبنان لتلقي واجب العزاء بوفاة زوج عمته "مصطفى الحريري"‎
رئيس بلدية هيتلا يروي حادثة الاعتداء عليه.. اليكم التفاصيل