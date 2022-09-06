اليابان ترصد أكثر من 12 مليون دولار لجنازة رئيس الوزراء السابق

من المتوقّع أن تنفق اليابان حوالي 1.65 مليار ين (12 مليون دولار) على الجنازة الرسمية المقررة لرئيس الوزراء السابق “شينزو آبي”، وفقًا لتقدير جديد من الحكومة، ويشمل تكاليف الأمن والاستقبال.

ووافقت الحكومة في أواخر شهر آب على ميزانية أكثر تواضعًا قدرها 250 مليون ين للجنازة، لكنّها واجهت انتقادات، ووُصف المبلغ بأنه غير واقعي ويتجاهل النفقات الضخمة لأمن واستضافة كبار الشخصيات.

في السياق نفسه، أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني “هيروكازو ماتسونو” أن الحكومة تقدّر الآن وصول الرسوم الأمنية للجنازة إلى حوالي 800 مليون ين، في حين تتكلف استضافة الوفود الأجنبية حوالي 600 مليون ين.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان إجمالي تكلفة الجنازة الرسمية سيكون حوالي 1.7 مليار ين، قال: “إذا قدمنا تقديرًا مبسطًا، أعتقد أن الإجمالي سيكون قريبًا مما قلته”.

ومن المتوقع حضور حوالي ستة آلاف ضيف الجنازة التي تقام يوم 27 أيلول في قاعة نيبون بودوكان في طوكيو.

ومن بين هؤلاء الضيوف أكثر من 190 وفدًا أجنبيا، ومن المتوقع أن يضم 50 منها رؤساء دول وفقًا لتصريحات ماتسونو.

ولقي آبي حتفه بالرصاص خلال تجمع انتخابي في تموز الماضي.