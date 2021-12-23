اليابان تستبعد تغيير قيود كورونا الحالية

قالت اليابان، الخميس، إنها لا تبحث في الوقت الراهن تغيير القيود الحالية المرتبطة بكوفيد-19، رغم رصد إصابات بمتحور أوميكرون في البلاد.

وأكدت الحكومة، الأربعاء، ثبوت إصابة أُسرة مكونة من ثلاثة أفراد في مدينة أوساكا غرب اليابان بمتحور أوميكرون ولم يتسن تتبع مصدر إصابتهم بالفيروس.

وقال حاكم منطقة كيوتو المجاورة، الخميس، إنه تأكدت إصابة امرأة في العشرينات من عمرها بالفيروس وإن السلطات تفحص سبعة من مخالطيها.

وذكرت وكالة جيجي اليابانية للأنباء نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها قولها إن الحكومة بدأت استعدادات لتوسيع الفحص المجاني لمن ليس لديهم أعراض كوفيد-19 في مسعى لمنع انتشار متحور أوميكرون.

وحث شيجيرو أومي، كبير مستشاري الصحة في اليابان، المواطنين على توخي الحذر قبل السفر أو التجمع مع أفراد العائلة أو الأصدقاء خلال موسم العطلات.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس “كورونا” في العالم 276.13 مليون حالة، فيما بلغت الوفيات خمسة ملايين و670030 حالة بحسب إحصاء لوكالة “رويترز”.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.