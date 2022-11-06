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اليابان تستضيف أول استعراض دولي للأساطيل البحرية ‏منذ 7 سنوات

منذ 8 دقائق
علم اليابان
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استضافت اليابان أول استعراض دولي للأساطيل البحرية منذ سبع سنوات اليوم الأحد 6/11/2022 مع سفن من 12 دولة أخرى في ‏إظهار للوحدة، في وقت أطلقت فيه كوريا الشمالية عدداً قياسياً من الصواريخ وزادت الصين ضغطها على تايوان‎.‎

وشاركت في هذا الاستعراض في خليج ساجامي بالقرب من طوكيو 38 سفينة، 18 منها من دول صديقة مثل الولايات المتحدة وكوريا ‏الجنوبية وبريطانيا وأستراليا وسنغافورة والهند وتايلاند. وحلقت 33 طائرة في سماء المنطقة، من بينها طائرات مخصصة لقصف ‏الغواصات وطائرات هليكوبتر‎.‎

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في كلمة على متن حاملة طائرات الهليكوبتر اليابانية إيزومو “يجب أن نكون مستعدين لأولئك الذين ‏ينتهكون القواعد والذين قد يستخدمون القوة لتقويض سلام وأمن الدول الأخرى”. وأضاف: “سنقوم بصياغة استراتيجية جديدة للأمن ‏القومي بحلول نهاية العام وسنعزز بشكل كبير قدراتنا الدفاعية‎”.‎

واستضاف كيشيدا شخصيات مرموقة على متن الحاملة إيزومو قبل التوجه إلى حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان للقاء السفير ‏رام إيمانويل وكبار قادة البحرية‎.‎

وقال إيمانويل بعد مرافقته كيشيدا في جولة على حاملة الطائرات الأمريكية “أكثر ما يزعج الصين هو أن لدينا حلفاء على نطاق واسع ‏وشامل‎”.‎

وجاء قرار كوريا الجنوبية بالاستعراض في اليابان مع تحسن العلاقات بين الجارتين بعد خلاف حول تعويضات العمال في زمن ‏الحرب وإجبار نساء كوريات على العمل في بيوت دعارة عسكرية يابانية، مما هدد بعرقلة التعاون الوثيق بين الحليفين للولايات ‏المتحدة‎.‎

ورفضت الصين، التي انتقدت خطط الإنفاق الدفاعي الياباني، دعوة للانضمام إلى الاستعراض. ولم تتم دعوة روسيا بسبب غزوها ‏لأوكرانيا‎.‎

    المصدر :
  • رويترز

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