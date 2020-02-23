اليابان تعتذر بعد خطأ “سفينة كورونا”

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اعتذر وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، السبت، بعد السماح لامرأة بمغادرة سفينة رحلات تفشى بها فيروس كورونا قرب طوكيو اثبتت الاختبارات إصابتها بالفيروس.

وغادرت المرأة، وهي في الستينيات من عمرها، السفينة يوم الأربعاء بعد قضاء أسبوعين في حجر صحي على ظهر السفينة، ولكن تم اكتشاف إصابتها بالفيروس بعد إجراء اختبار آخر لها في مقاطعة توتشيغي شمالي طوكيو.

وقال كاتو في مؤتمر صحفي مساء السبت “نعتذر بشدة عن هذا الموقف، الذي نجم عن إهمالنا. وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة مثل زيادة إجراءات الفحص لمنع تكرار ذلك”.

والأحد، ارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2.442، بعد إعلان الحكومة وفاة 79 شخصا، جميعهم، ما عدا واحدا، في مقاطعة هوباي، البؤرة التي انتشر منها الفيروس.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية تسجيل 648 إصابة جديدة.

ووقعت غالبية الوفيات والإصابات في مدينة ووهان عاصمة هوباي، حيث ظهر الفيروس للمرة الأول في ديسمبر الماضي.

وقالت لجنة الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات داخل الصين وصل إلى 76.936 حالة.

وخارج حدود الصين، سجل انتشار للفيروس في 25 بلدا بشكل ينذر بالخطر، بعد ظهور نقاط انتشار جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وأعداد الإصابات اليومية الجديدة في الصين باتت أقل بكثير، مقارنة بالفترة الأولى من انتشار الفيروس.