اليابان.. تعديل وزاري مرتقب وإجراءات اقتصادية "جذرية"

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه يعتزم إجراء تعديل وزاري في وقت مبكر من (الأربعاء 13-9-2023)، وسيقوم بتجميع حزمة من الإجراءات الاقتصادية “الجذرية” بعد فترة وجيزة لتعزيز الانتعاش الهش في البلاد.

وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي في نيودلهي يوم الأحد على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين: “أفكر في إجراء تغيير في قيادة الحزب والحكومة في وقت مبكر من يوم 13 الجاري”.

يشار إلى أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا كان قد أشار إلى أن البنك المركزي قد ينهي سياسة الفائدة السلبية عندما يصبح تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2% في الأفق، مما يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة، بحسب تصريحات لصحيفة “يوميوري” اليابانية يوم السبت.

وقال أويدا للصحيفة في مقابلة، إن البنك المركزي قد يكون لديه بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان يمكنه إنهاء أسعار الفائدة السلبية.

ونقلت الصحيفة عن أويدا قوله “بمجرد اقتناعنا بأن اليابان ستشهد ارتفاعات مستمرة في التضخم مصحوبة بنمو الأجور، فهناك خيارات مختلفة يمكننا اتخاذها”.

وأضاف: “إذا حكمنا أن اليابان قادرة على تحقيق هدف التضخم حتى بعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية، فسنفعل ذلك”.