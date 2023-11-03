الجمعة 19 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 3 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليابان تعلن تقديم مساعدات إضافية للفلسطينيين

منذ 21 دقيقة
البنك المركزي في اليابان

البنك المركزي في اليابان

A A A
طباعة المقال

أعلن وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا اليوم الجمعة، خلال زيارة للمنطقة شملت إسرائيل والأردن إن بلادها ستقدم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين بقيمة 65 مليون دولار انطلاقا من القلق بشأن الصراع في غزة.

وأضافت أنها التقت أيضا بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ودعت إلى هدنة إنسانية للأزمة المتفاقمة في القطاع.

وكانت قد أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية في وقت سابق في مؤتمر صحافي تخصيص مساعدات للمدنيين في غزة بقيمة عشرة ملايين دولار. وطالبت أطراف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بالالتزام بالقوانين الدولية مؤكدة أن بلادها تراقب بقلق تطور الأوضاع في غزة.

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
سوناك: الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في ذكرى يوم الهدنة "استفزازية"
اشتباكات السودان - تعبيرية
الأمم المتحدة تحذر من اختطاف نساء مع تدهور الوضع في السودان
بنيامين نتنياهو
طوفان الأقصى
نتنياهو يرفض طلب بلينكن.. "لا هدنة موقتة دون إطلاق سراح رهائننا"

الأكثر قراءة

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
نصر الله يوجه رسالة وتحذير بشأن غزة.. وهذا فحواها
جورجيا ميلوني
مكالمة هاتفية تفضح المستور.. رئيسة وزراء ايطاليا تقع في فخ من العيار الثقيل
قنابل مضيئة فوق مناطق في جنوب لبنان
تطورات دمويّة في الجنوب.. القصف الإسرائيلي يتسبّب بسقوط شهداء وجرحى