اليابان تعلن تقديم مساعدات إضافية للفلسطينيين

أعلن وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا اليوم الجمعة، خلال زيارة للمنطقة شملت إسرائيل والأردن إن بلادها ستقدم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين بقيمة 65 مليون دولار انطلاقا من القلق بشأن الصراع في غزة.

وأضافت أنها التقت أيضا بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ودعت إلى هدنة إنسانية للأزمة المتفاقمة في القطاع.

وكانت قد أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية في وقت سابق في مؤتمر صحافي تخصيص مساعدات للمدنيين في غزة بقيمة عشرة ملايين دولار. وطالبت أطراف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بالالتزام بالقوانين الدولية مؤكدة أن بلادها تراقب بقلق تطور الأوضاع في غزة.