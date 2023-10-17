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اليابان تعلن مساعدات قيمتها 10 ملايين دولار للمدنيين في غزة

منذ 59 دقيقة
علم اليابان

علم اليابان

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أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي أن اليابان ستقدم مساعدات بقيمة عشرة ملايين دولار للمدنيين في غزة.

واليابان هي الرئيس الحالي لمجموعة الدول السبع المتقدمة، وقالت كاميكاوا إن طوكيو تراقب الوضع في غزة “بقلق”، مضيفة أن اليابان تتوقع عودة الوضع للهدوء في أقرب وقت ممكن.

وقالت كاميكاوا إنها تعمل أيضا على التحضيرات النهائية للمحادثات مع نظيرها الإيراني.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس التي تدير قطاع غزة والمدعومة من إيران بعدما اقتحم مقاتلوها بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأسفر هجومهم عن مقتل 1300 شخص واحتجاز آخرين في أسوأ هجوم على المدنيين في تاريخها.

    المصدر :
  • رويترز

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