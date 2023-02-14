اليابان تعين محافظا جديدا للبنك المركزي

قالت الحكومة اليابانية إنها عينت الأكاديمي كازو أويدا لمنصب محافظ البنك المركزي القادم في خيار مفاجئ قد يعزز فرص إنهاء سياسة التحكم في العوائد التي لا تحظى بشعبية.

ويخلف أويدا (71 عاما)، وهو عضو سابق في مجلس إدارة بنك اليابان (المركزي)، هاروهيكو كورودا الذي تنتهي ولايته الثانية التي مدتها خمس سنوات في الثامن من أبريل نيسان وفقا لوثائق قُدمت إلى البرلمان، الثلاثاء.

ويمثل انتقال القيادة نهاية تاريخية لتجربة كورودا النقدية التي استمرت عقدا وجعلت اليابان في نهاية المطاف تحذو حذو الاقتصادات الكبيرة الأخرى في رفع أسعار الفائدة.

ومع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان البالغ اثنين بالمئة يواجه أويدا المهمة الدقيقة المتمثلة في تعديل سياسة البنك الشديدة التيسير التي اتبعها لفترة طويلة والتي أثارت انتقادات عامة متزايدة لتشويهها عمل السوق وآلياتها وسحقها هوامش البنوك.