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اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا

5 - مايو - 2022
فوميو كيشيدا

فوميو كيشيدا

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أعلن رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، من بريطانيا، عن فرض عقوبات جديدة على روسيا، قائلاً إن العدوان الروسي ليس مجرد مشكلة أوروبية.

وكشف كيشيدا أنه سيتم إضافة 140 فردًا إلى قائمة تجميد الأصول.

كما ستوسع اليابان نطاق حظر التصدير إلى الشركات العسكرية الروسية.

من ناحية أخرى، قال رئيس وزراء اليابان، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أطلعه على خطط لرفع قيود الاستيراد على المنتجات الغذائية اليابانية.

الاتحاد الأوروبي وحظر النفط الروسي

وذكر مصدر مطلع على المحادثات الأوروبية بخصوص فرض حظر على النفط الروسي، لوكالة “رويترز”، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن مبعوثي الاتحاد الأوروبي، سيجتمعون مرة أخرى غدا الخميس.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فو دير لاين، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الاتحاد الأوروبي سيكثف ضغوطه على موسكو بفرض حظر تدريجي على واردات النفط وعقوبات جديدة “ليدفع (فلاديمير بوتين) ثمناً باهظاً” لحربه على أوكرانيا.

وقالت دير لاين خلال عرض الخطوط العريضة لدفعة العقوبات السادسة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعين في ستراسبورغ: “نوجه بهذه الطريقة إشارة قوية إلى كل الذين يقودون حرب الكرملين في اوكرانيا: نعلم من أنتم وستحاسبون على أفعالكم”.

وسُلم الاقتراح ليل الثلاثاء الأربعاء إلى الدول الأعضاء التي طُلب منها المصادقة عليه، لكن يجب الموافقة عليه بالإجماع.

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