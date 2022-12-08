اليابان تقدم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 19 مليون دولار

أعلنت اليابان (الخميس 8-12-2022) تقديم 19 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في البلد الذي يواجه فيه الملايين الجوع، وذلك في ظل فجوات حادة في التمويل وتأثير التضخم العالمي والعواقب غير المباشرة للحرب في أوكرانيا.

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية “المساعدات تشمل، مشاريع إنسانية في المجالات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والغذاء وحماية الأطفال والنساء ومساعدة النازحين داخليا بالتعاون مع المنظمات الدولية”.

وأكد البيان استمرار اليابان في تقديم دعمها للشعب اليمني، الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة.

وأدى الصراع الدامي المستمر منذ ثماني سنوات بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، إلى انهيار الاقتصاد وانهيار قيمة العملة ونقص الاحتياطيات الأجنبية، ودفع الملايين إلى شفا المجاعة بعدما جعل أسعار المواد الغذائية بعيدة عن متناول الكثيرين.

وقالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إن هناك فجوة تمويلية في خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن تبلغ 55 بالمئة، رغم اقتراب نهاية العام 2022 وتزايد الاحتياجات الإنسانية، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور الأمن الغذائي وخطر المجاعة في بعض المناطق بشكل حاد في العام الجديد 2023.