اليابان تقرض الأردن 100 مليون دولار

قال مسؤولون، الأحد، إن اليابان أقرضت الأردن 100 مليون دولار لمساعدته في إصلاح قطاع الكهرباء في إطار دعم طوكيو للإصلاحات التي تجريها المملكة بتوجيه من صندوق النقد الدولي.

وقال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي “ستواصل اليابان دعمها للأردن في إصلاحاته الاقتصادية والمالية وعمليات التحديث المستقبلية”، وذلك خلال تعليقات مشتركة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في بداية زيارته إلى المملكة.

واليابان أحد المانحين الرئيسيين للأردن، إذ أسهمت بقروض ومساعدات ودعم فني بأكثر من أربعة مليارات دولار على مدى العقود القليلة الماضية.

وزار العاهل الأردني الملك عبد الله طوكيو في أبريل نيسان، حيث بحث حزمة مساعدات اقتصادية جديدة ودعم اليابان في تمويل محطة كبيرة على البحر الأحمر لتحلية المياه المالحة للمساعدة في التصدي لأزمة نقص المياه المزمنة في الأردن.

وسيتوجه هاياشي إلى مصر غدا الاثنين ومنها إلى السعودية.