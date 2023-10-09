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اليابان تلغي التحذير من تسونامي ولا أنباء عن أضرار كبيرة

منذ ساعة واحدة
علم اليابان

علم اليابان

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ألغت اليابان اليوم الاثنين تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) شمل قطاعا واسعا من المناطق الساحلية على المحيط الهادي بعد أن كانت قد أصدرته لجزيرتين تقعان إلى الجنوب من العاصمة طوكيو.

تم إلغاء التحذير عند الساعة 0300 بتوقيت جرينتش اليوم بعد أكثر من خمس ساعات من إصداره لجزيرتي إيزو وأوجاساورا اللتين تبعدان حوالي ألف كيلومتر جنوبي العاصمة. ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار كبيرة وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وكان التحذير قد صدر في أعقاب وقوع زلزال بالقرب من جزيرة توريشيما في الساعة 5:25 صباحا (بتوقيت اليابان)، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنها رصدت زلزالا في المنطقة بقوة 4.9 درجة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن موجات المد وصلت بالفعل إلى بعض الجزر حيث تم الإبلاغ عن أمواج يصل ارتفاعها إلى 60 سنتيمترا.

    المصدر :
  • رويترز

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