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اليابان تُدين هجوم إيران على إسرائيل

منذ ساعة واحدة
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أصدرت وزيرة الخارجية اليابانية بياناً اليوم الأحد، 14 نيسان/أبريل 2024، أدانت فيه بشدة الهجوم الانتقامي الإيراني على إسرائيل، ووصفته بأنه تصعيد خطير للأحداث، حيث أعربت اليابان عن قلقها العميق إزاء هذا التطور الخطير.

وقال البيان “هذا الهجوم يفاقم تدهور الوضع الراهن في الشرق الأوسط. نشعر بقلق عميق ونندد بقوة بهذا النوع من التصعيد”.

وأطلقت إيران طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر على إسرائيل، في رد انتقامي على هجوم استهدف سفارتها في سوريا تتهم إسرائيل بالمسؤولية عنه.

وأثار هذا الهجوم مخاوف من صراع أوسط نطاقا في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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