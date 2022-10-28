الجمعة 3 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 28 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليابان.. رصد ثاني بؤرة ساخنة لإنفلونزا الطيور

منذ 25 دقيقة
A A A
طباعة المقال

كشفت السلطات اليابانية عن رصد ثاني بؤرة ساخنة لإنفلونزا الطيور الموسمية، وذلك بعدما اكتشفت البؤرة الأولى في شمال البلاد في وقت سابق.

ووفق وسائل إعلام يابانية، سجّلت اليابان ثاني بؤرة لإنفلونزا الطيور في الموسم، بعدما أثارت مزرعة دواجن في مدينة كوراشيكي بمحافظة أوكاياما ناقوس الخطر بشأن الزيادة السريعة في نفوق الدجاج.

وأكد تحليل جيني وجود سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في الطيور النافقة، حيث سيتم على أثر ذلك إعدام نحو 170.000 دجاجة في المزرعة.

وقد اكتُشفت أول بؤرة لإنفلونزا الطيور شمال اليابان، في وقت سابق، حيث عُثر على 70 دجاجة نافقة في مزرعة دواجن بجزيرة هوكايدو، فيما قررت السلطات المحلية فرض حجر صحي وإعدام ما يصل إلى 170 ألف طائر، لمنع انتشار العدوى.

في هذا السياق، حثّ رئيس الوزراء الياباني “فوميو كيشيدا” السلطات المعنية على الاستعداد لاحتمال انتشار المرض في جميع أنحاء البلاد، بينما أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو تعليمات للحكومات المحلية بتنفيذ الإجراءات الصحية في المزارع.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

بعد حادث إطلاق النار.. إيران تعلن إحباط هجوم بقنبلة في شيراز
علم أميركا
الولايات المتحدة.. ارتفاع إنفاق المستهلكين بأكثر من المتوقع في أيلول
بول بيلوسي
اقتحام منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي واعتداء عنيف على زوجها

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

بالفيديو.. صاحبة الصور "المرعبة" تكشف عن وجهها الحقيقي على محطة إيرانية
الدولار
الدولار يرتفع بعد عمليات بيع مكثفة
توقعات الطقس في لبنان
تجهزوا للمنخفض الجوي البارد.. إليكم موعده!