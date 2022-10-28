اليابان.. رصد ثاني بؤرة ساخنة لإنفلونزا الطيور

كشفت السلطات اليابانية عن رصد ثاني بؤرة ساخنة لإنفلونزا الطيور الموسمية، وذلك بعدما اكتشفت البؤرة الأولى في شمال البلاد في وقت سابق.

ووفق وسائل إعلام يابانية، سجّلت اليابان ثاني بؤرة لإنفلونزا الطيور في الموسم، بعدما أثارت مزرعة دواجن في مدينة كوراشيكي بمحافظة أوكاياما ناقوس الخطر بشأن الزيادة السريعة في نفوق الدجاج.

وأكد تحليل جيني وجود سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في الطيور النافقة، حيث سيتم على أثر ذلك إعدام نحو 170.000 دجاجة في المزرعة.

وقد اكتُشفت أول بؤرة لإنفلونزا الطيور شمال اليابان، في وقت سابق، حيث عُثر على 70 دجاجة نافقة في مزرعة دواجن بجزيرة هوكايدو، فيما قررت السلطات المحلية فرض حجر صحي وإعدام ما يصل إلى 170 ألف طائر، لمنع انتشار العدوى.

في هذا السياق، حثّ رئيس الوزراء الياباني “فوميو كيشيدا” السلطات المعنية على الاستعداد لاحتمال انتشار المرض في جميع أنحاء البلاد، بينما أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو تعليمات للحكومات المحلية بتنفيذ الإجراءات الصحية في المزارع.