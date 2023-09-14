اليابان: سنواصل مطالبة بكين التصرف بمسؤولية

قالت وزيرة خارجية اليابان الجديدة يوكو كاميكاوا في أول مؤتمر صحفي لها، الخميس، إن طوكيو ستواصل مطالبة الصين التصرف بمسؤولية مع الحفاظ على الحوار لحل القضايا العالقة بين الجانبين.

وعُينت كاميكاوا أمس الأربعاء في إطار تعديل وزاري، وهي أول وزيرة خارجية لليابان منذ 20 عاما.

وقالت “سنواصل قول ما يجب قوله ونطلب من الصين التصرف بمسؤولية، لكننا سنواصل إجراء حوار والعمل معهم بشأن القضايا المشتركة”، معترفة بوجود العديد من المسائل الخلافية التي تحتاج إلى حل.

وأضافت “أعتقد أنه يتعين علينا بذل الجهود لبناء علاقة بناءة ومستقرة”، مضيفة أن موقف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا تجاه الصين لم يتغير.

وشاب الفتور العلاقات بين اليابان والصين في الآونة الأخيرة بعد أن بدأت طوكيو تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطلة في المحيط الهادي الشهر الماضي.

وأثارت هذه الخطوة غضب الصين، التي ردت بفرض حظر شامل على المأكولات البحرية والمنتجات المائية اليابانية.