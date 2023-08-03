اليابان.. قتيلان ومئات آلاف المنازل بلا كهرباء بسبب الإعصار خانون

انقطعت الكهرباء عن حوالي 166 ألف أسرة في منطقتي أوكيناوا وكاجوشيما اليابانيتين صباح الخميس، إذ استمرت الأمطار والرياح العاصفة المصاحبة للإعصار خانون الذي يتحرك ببطء.

وبحسب وكالة الأرصاد اليابانية فإن العاصفة ببحر الصين الشرقي تتجه إلى الشمال الغربي بسرعة بطيئة تبلغ حوالي 222 كيلومترا في الساعة. وقالت الهيئة الإعلامية العامة اليابانية (إن.إتش.كيه) إن من المتوقع أن يغير الإعصار اتجاهه ويتحرك شرقا صوب البر الرئيسي حتى الثلاثاء المقبل لكن لم يتم تحديد مساره.

وأفادت الهيئة الإعلامية العامة بورود تقارير عن وفاة شخصين في أوكيناوا، وهي وجهة سياحية ذات شعبية تقع على بعد حوالي 1600 كيلومتر جنوب غربي العاصمة طوكيو، حتى صباح اليوم الخميس. وقالت وكالة الإطفاء وإدارة الكوارث إن 41 شخصا في أوكيناوا وكاجوشيما أصيبوا.

وقالت شركة أوكيناوا إلكتريك باور على موقعها الإلكتروني إن 160 ألفا و40 أسرة، أو حوالي ربع عدد المنازل التي تزودها الشركة بالخدمة، يمرون بنوبات انقطاع للكهرباء حتى الساعة 0136 بتوقيت جرينتش.

وقالت كيوشو إلكتريك باور إن إمدادات الكهرباء انقطعت عن نحو 6550 أسرة في جزر أمامي بمنطقة كاجوشيما، الواقعة شمال أوكيناوا، حتى الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

كما أجبر الإعصار خانون المدارس والشركات على الإغلاق في شمال تايوان اليوم الخميس مع إلغاء نحو 40 بالمئة من الرحلات الجوية الدولية.