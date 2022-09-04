اليابان.. لجنة حكومية معنية بالتضخم والأجور تجتمع الأسبوع المقبل

أعلن رئيس الوزراء الياباني “فوميو كيشيدا” أنّ لجنة حكومية يابانية مكلفة بمعالجة قضايا ارتفاع الأسعار والأجور ستجتمع يوم الجمعة، للنظر في إجراءات إضافية لازمة للتصدي لتلك القضايا.

وفي حديثه إلى الصحفيين في منطقة نيجاتا بشمال اليابان، قال كيشيدا إن على الحكومة مراجعة وزيادة الدعم من أجل استخدامه بشكل فعال لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأضاف: “أود تحديد إجراءات إضافية وتنفيذها دون تردد”، مشيرًا الى أنه يدرك أهمية تقديم الدعم بما يتناسب مع احتياجات المجتمعات المحلية.

ويضع كيشيدا مسألة معالجة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام على الشركات والمستهلكين ضمن قائمة أولوياته، وأصدر تعليمات لحكومته الشهر الماضي بوضع إجراءات جديدة في هذا الصدد.

وفي وقت سابق، أظهر استطلاع للرأي العام تراجع الدعم لحكومة رئيس الوزراء الياباني “فوميو كيشيدا”، بسبب تساؤلات حول علاقات الحزب الحاكم بكنيسة وطريقة تصدي الحكومة لجائحة فيروس كورونا.

وأصبحت الروابط مع كنيسة التوحيد، التي تأسست في كوريا الجنوبية في الخمسينيات والتي تشتهر بحفلات الزفاف الجماعية، مصدر إزعاج لكيشيدا منذ الثامن من تموز، عندما لقي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي حتفه بالرصاص، وقال الشخص الذي يشتبه بأنه قتله إن هذه الكنيسة أفلست والدته وألقى باللوم علي آبي في الترويج لها.

وأشار استطلاع أجرته صحيفة مينيتشي شيمبون اليومية إلى انخفاض دعم كيشيدا إلى 36 في المئة من 52 في المئة قبل شهر، وهو أدنى مستوى منذ توليه منصبه في تشرين الأول الماضي.